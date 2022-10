L’agrigentina Anna Laura Siracusa, alla guida del team Marketing & Digital di Mattel Italia.

E’ recentissimo l’annuncio che l’agrigentina Anna Laura Siracusa a partire dal 1° ottobre 2022 è stata promossa al ruolo di Head of Marketing and Digital di Mattel Italia. Dopo la sua esperienza settennale in Henkel è da oltre 5 anni in Mattel Italia in qualità di Marketing Manager prima e, dal 2020, come Retail Activation Manager, dove ha avviato il team di business intelligence e commercial insight, rafforzando l’allineamento strategico tra marketing e vendite ed accelerando i piani retail e omnichannel.

Prende il posto di Andrea Ziella, promosso al ruolo di Sales Director e Mattel Creations Lead per la regione EMEA prendendo anche la nomina di Amministratore Delegato per il mercato italiano.

Una grande soddisfazione che premia la costanza, l’impegno, la caparbietà e la passione. Una delle eccellenze del nostro territorio.