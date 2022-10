Il WWF pulisce 10 mila metri quadrati vicino al laghetto Gorgo di Montallegro

Il Wwf ha aderito alla campagna “Puliamo l’Italia”, nell’ambito del progetto Ripartyamohttps://www.wwf.it/cosa-facciamo/progetti/ri-party-amo/, la grande iniziativa ambientale per pulire e recuperare 20 milioni di mq di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia, nata dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia.

“Ci siamo dati appuntamento a Montallegro, per recarci al laghetto Gorgo, fondamentale in vaso artificiale degli anni ‘70, dove l’avifauna migratoria trova ristoro nei lunghi viaggi annuali da nord a sud del mondo.

Ci siamo dati da fare, come è nostro costume, bonificando 10.000 metri quadrati da rifiuti di ogni genere, lungo la strada che costeggia il lato Sud del lago.

Non finiremo mai di ringraziare i tantissimi volontari che hanno risposto all’appello di civiltà che abbiamo lanciato.

Per rendere giustizia alla bellezza della Sicilia, noi siamo il futuro che costruiamo”, ha dichiarato Giuseppe Mazzotta

Presidente WWF o.a. Sicilia Area Mediterranea.