Halloween o Festa dei Morti?

Dolcetto o scherzetto? Questa la celebre frase pronunciata nei paesi anglosassoni dove si festeggia Halloween, una ricorrenza che da anni ormai ha preso forma anche in Italia. Tra zucche, cappelli da strega, scheletri e feste “paurose” anche in Sicilia Halloween sta iniziando a essere festeggiato anche se la vera festività dei siciliani è il giorno dei morti. Così anche a Palermo il 31 ottobre diventa l’occasione per festeggiare, soprattutto tra i più piccoli, e per trascorrere qualche ora in maniera originale. Sono numerose le iniziative e le feste in programma per la giornata di oggi anche è la “Festa dei Morti” in Sicilia la ricorrenza più sentita, risalente al decimo secolo.

Una delle iniziative più apprezzate è certamente Note di Zucchero

Per mantenere sempre viva l’identitaria tradizione dieci anni fa è nata “Notte di zucchero”, ideata da Giusi Cataldo con l’intento di preservare questo giorno di festa e di memoria che ad un certo punto rischiava di perdersi perché soppiantato dalla più globale festa di Halloween, che nulla ha a che vedere con le nostre preziosi radici culturali. Anche quest’anno “Notte di Zucchero” è sostenuta da Città Metropolitana di Palermo. Per questa ragione ogni anno la festa si colora ed anima di laboratori didattici, teatro, musica, canti, parate e videoart, unendosi appunto idealmente alla ricorrenza dei Morti che si festeggia in Messico.

Oltre al consueto appuntamento con “Notte di zucchero” quest’anno un altro tassello si aggiunge alla manifestazione: il “Mercato dei dolci dei morti”. Anticamente era tradizione a Palermo allestire “La fiera dei morti” dove le famiglie andavano ad acquistare giocattoli e dolci ai piccoli di casa. Così Quest’anno dal 29 ottobre al 6 novembre dalle ore 10 alle 20 nell’area pedonale di via Emerico Amari, lato ingresso laterale del Teatro Politeama sarà allestito dall’Associazione Artigianando un piccolo “mercato dei dolci dei morti”.

Al Politeama le iniziative di Note di Zucchero

Oggi, 31 ottobre dalle ore 17 presso il Salone degli Specchi del Teatro Politeama inizieranno le attività di Note di Zucchero con la presentazione del “catalogo di ricordi n. 1”, primo capitolo di un video report sul ricordo della tradizione della Festa dei Morti tramandato attraverso i racconti degli anziani di alcuni paesi della provincia di Palermo. Progetto prodotto dal Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione della Regione Sicilia, idea e regia di Giusi Cataldo(ingresso libero). Poi si accenderà la video installazione fotografica #QUANDOSONOPICCOLO presso il Salone degli specchi del Teatro Politeama di Palermo, con le fotografie di Rori Palazzo, continua il progetto che ha portato a fotografare 150 persone e personaggi di Palermo con il loro giocattolo preferito dell’infanzia. A seguire alle ore 18,00 presso la sala grande del teatro Politeama la prima edizione de “Le Grattugie”, un contest musicale per band e cantautori emergenti in collaborazione con “Ciao mamma, oggi suono!” di Claudio Terzo e Gianni Zichichi.

Gli italiani spendono per Halloween

Intanto, guardando un po’ alla economia, Halloween e la Festa dei Morti resiste alla crisi innescata da caro-bollette e inflazione, ma il ritorno ai livelli pre-crisi è ancora lontano: per la notte delle streghe del 2022 gli italiani spenderanno circa 192 milioni di euro, quasi l’8% in più del 2021, ma ancora 60 milioni in meno rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia. È quanto emerge dal consueto sondaggio condotto da Confesercenti e Swg sui consumatori, in vista delle celebrazioni di Halloween.

Festeggia il 16% degli italiani

La festa, estremamente popolare in Canada e Usa, si è da tempo affermata anche in Italia, anche se la sua crescita si è fermata con l’arrivo della pandemia, ricorda Confesercenti osservando che il 2022 segna un recupero di spesa sullo scorso anno – che però scontava ancora preoccupazioni legate ai contagi – ma la quota di italiani che partecipa rimane stabile al 16%. A festeggiare sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni (farà qualcosa uno su quattro, il 25%) e nella fascia d’età 35-54 (22%), anche se il tasso di partecipazione massimo si riscontra tra le persone con figli piccoli (28%). I più convinti dalla notte delle streghe sono gli abitanti di Sud e Isole (20%), mentre i meno interessati sono nel Centro Italia (8%). Il budget di spesa per Halloween sale leggermente rispetto al 2021, passando da 23 a 25 euro in media a persona, con la spesa prevista più alta al sud (26 euro) e, soprattutto, tra le persone con figli piccoli che spenderanno circa 30 euro.