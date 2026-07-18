personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di P.S. di Piazza Armerina, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto ai reati in genere disposti dal Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha proceduto all’arresto in flagranza di un giovane trovato in possesso di una considerevole quantità di sostanza stupefacente del tipo cannabis. In particolare, i poliziotti del Commissariato armerino avevano notato la presenza sospetta di due giovani tra il flusso di passeggeri provenienti da Catania a bordo di un pullman del servizio pubblico. Uno dei due portava sulle spalle un capiente borsone, mentre il secondo lo precedeva con circospezione, guardandosi intorno.

Ritenendo sospetto tale comportamento, gli agenti decidevano di procedere al controllo dei due giovani. Tale attività permetteva di rinvenire nel predetto borsone una busta con all’interno della sostanza stupefacente del tipo cannabis, il cui peso è risultato di 672,00 grammi. Pertanto, i due venivano condotti presso i locali uffici della Polizia di Stato per l’avvio dei conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria che, tuttavia, non permettevano di rinvenire ulteriori tracce di reato.

Sulla scorta di ciò il giovane detentore della considerevole sostanza è stato arrestato nella flagranza del reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su indicazione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il secondo giovane, invece, è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo fatto di reato in concorso con il primo. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di conseguire un rilevante risultato sotto il profilo della prevenzione e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sottraendo la sostanza stupefacente alla disponibilità del mercato illecito.