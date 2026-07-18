“Rivolgo i miei complimenti a Calogero Sciarrotta per l’elezione a Presidente provinciale di Gioventù Nazionale ad Agrigento e a tutto il direttivo che lo affiancherà”, lo dichiara l’assessore Regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino all’indomani del primo congresso provinciale tenutosi all’Hotel Della Valle di Agrigento.

“La politica vive solo se sa parlare ai giovani e attraverso i giovani. È questo il messaggio che ho voluto lanciare al primo Congresso provinciale di Gioventù Nazionale Agrigento, perché i giovani sono protagonisti del presente e non soltanto del futuro”, ha aggiunto l’assessore.

“Ai ragazzi di Gioventù Nazionale rivolgo un augurio: coltivate sempre la passione, conquistate spazi politici e siate intransigenti e trasgressivi. Intransigenti sui nostri valori, che non sono negoziabili. Trasgressivi nel modo di raggiungere gli obiettivi, con coraggio, creatività e senza paura di uscire dagli schemi”.