Nel vivo, a Campobello di Licata, sabato 18 luglio, i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes.
Alle ore 18,30, nella Chiesa di Lourdes, recita del Santo Rosario. Seguira’, alle ore 19, la Santa Messa, celebrata da don Marco Damanti, e Primi Vespri della Madonna di Lourdes.
Con inizio alle ore 21, concerto musicale della band “”Cose Così””.
Domenica sara’ la giornata ‘clou’ dei festeggiamenti.
La festa e’ organizzata dall’Unita’ Pastorale “”Maria Madre della Chiesa”, curata dall’arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes
Nel vivo, a Campobello di Licata, sabato 18 luglio, i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes.