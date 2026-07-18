Tragedia a Canicattì. La forte ondata di calore che si è abbattuta sulla provincia di Agrigento causa una vittima. Un senzatetto originario della Romania è deceduto per un arresto cardiocircolatorio provocato dal caldo estremo. L’uomo è stato rinvenuto privo di sensi nei pressi della villa comunale. Lanciato l’allarme è stato trasferito immediatamente al Pronto soccorso del Barone Lombardo dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’identità della vittima è ancora in corso di accertamento.

A Canicattì lo si vedeva in giro e indossava sempre abbigliamento invernale. Anche l’altro giorno era vestito con pantaloni di lana e un cappotto nonostante la temperatura avesse raggiunto i 40 gradi. L’uomo non aveva documenti di identità addosso ma due carte di credito. La polizia locale ha informato la Procura della Repubblica. «Stiamo cercando – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Corbo al quotidiano La Sicilia – di risalire alla sua identità. Sappiamo che qualcuno lo chiamava Gabriele ma non pensiamo proprio che possa essere il suo vero nome”.