Il Sindaco Vito Terrana, sull’ atteso evento annuale “”La Rietina””.

“” Anche quest’anno è stata finanziata ” La Rietina” – afferma il Sindaco -.

La nostra tradizionale sfilata di carretti siciliani, la più importante nel panorama regionale ha ricevuto sostegno da parte dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali..

Abbiamo presentato il progetto ed ottenuto decreto di finanziamento per euro 15000.

Il confronto istituzionale porta sempre buoni frutti alla comunità amministrata””.

Giovanni Blanda