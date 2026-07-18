Continua l’opera di ammodernamento, efficientamento e potenziamento degli spazi verdi da parte dell’amministrazione comunale di Delia. Infatti, in questi giorni, al parco Robinson sono state collocate due nuove altalene, due scivoli e due dondoli a molle mentre a piazza Toronto una nuova altalena.

Come spiegato dal sindaco, Gianfilippo Bancheri, “L’amministrazione è da sempre attenta e vicina alle esigenze dei nostri bambini. Gradualmente, ma in maniera sensibile, abbiamo rivalutato completamente gli spazi verdi e continueremo a farlo con l’obiettivo di favorire il divertimento dei nostri figli e momenti sani di aggregazione”.

La collocazione di alcune nuove giostre è solo l’ultimo intervento in ordine di tempo di un percorso ormai decennale che ha visto le amministrazioni Bancheri investire in questi spazi di socialità. Infatti, al Parco Robinson è stata rimossa la recinzione esterna e installata una nuova illuminazione, sono stati demoliti i vecchi bagni, è stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione e collocato un parco giochi inclusivo per diversamente abili.

Ancora più oneroso lo sforzo sulla villetta di piazza Toronto con l’acquisto da privato del terreno e la realizzazione ex novo dell’impianto di illuminazione. Inoltre, sono stati collocati degli attrezzi per allenamenti a corpo libero.

“Abbiamo fatto tanto ma non ci fermiamo qui”, chiosa il sindaco Bancheri: “Con i prossimi cantieri di lavori rifaremo i viali del parco Robinson”.