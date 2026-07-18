L’ondata di calore che sta interessando la Sicilia fa scattare le misure di emergenza anche a Canicattì. Con l’Ordinanza sindacale n. 110 del 17 luglio 2026, il sindaco Vincenzo Corbo ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in modalità ristretta, con l’obiettivo di monitorare costantemente l’evolversi della situazione e coordinare gli interventi di protezione civile a tutela della popolazione.

Il provvedimento arriva dopo l’Avviso della Protezione Civile Regionale, che ha classificato il territorio comunale in livello di allerta “Attenzione” per le elevate temperature e ha inserito Canicattì tra i comuni della zona rossa maggiormente esposti ai rischi legati al caldo estremo. Già nella stessa giornata era stata emanata anche l’ordinanza sindacale n. 109 contenente specifiche misure di prevenzione.

L’attivazione del C.O.C., prevista dal Piano comunale di Protezione Civile, consentirà di coordinare tutte le attività necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza: dal monitoraggio del territorio all’assistenza alla popolazione più vulnerabile, fino alla gestione dei primi soccorsi e al coordinamento del volontariato di Protezione Civile.

La Sala Operativa allestita nella sede di via Kennedy n. 77, mentre il punto di riferimento per eventuali segnalazioni sarà il Comando della Polizia Municipale, in via Tenente Alberto Di Dino. Il Centro resterà operativo fino alla cessazione dell’emergenza caldo.

Il sindaco Vincenzo Corbo assume il ruolo di responsabile del Centro Operativo Comunale, affiancato dall’assessore Massimo Muratore, nominato vice responsabile. Il coordinamento operativo affidato al geometra Salvatore Bertolino.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Agrigento, alla SORIS, al Distretto sanitario di base, all’Ufficiale sanitario, alla direzione sanitaria dell’ospedale Barone Lombardo e alle Forze dell’Ordine, affinché tutte le strutture coinvolte possano operare in maniera coordinata durante la fase di emergenza.

L’Amministrazione comunale invita infine i cittadini, in particolare anziani, persone fragili e con patologie croniche, ad adottare tutte le precauzioni raccomandate per affrontare le alte temperature e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di necessità ai servizi competenti.