Tragedia sulla Vittoria-Gela, morto 24enne in incidente stradale

Incidente mortale lungo la strada statale 115 tra Vittoria e Gela. Un ventiquattrenne di Vittoria, Mirko Argentino, è deceduto in seguito ad un terribile schianto tra auto e camion.

Il giovane viaggiava a bordo di una Wolkswagen Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, un camper. Inutile l’arrivo dei sanitari sul posto. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. I carabinieri di Gela si stanno occupando della ricostruzione della dinamica.