Campobello di Licata: Fidapa, Convegno sulla violenza di genere

Su iniziativa della Fidala, in programma, a Campobello di Licata, il convegno sulla violenza di genere “Per una società sempre più inclusiva”, sabato 26 novembre, alle ore 16, al centro polivalente per i servizi socio-culturali, col patrocinio del Comune. Interventi di: Carmela Amato, presidente Fidapa; Antonio Pitruzzella, sindaco di Campobello di Licata; Ivana Sicurelli, referente legale del progetto “Zero Molestie” per la provincia di Agrigento; Natasha Pisana, coordinatrice regionale del progetto “Zero Molestie”; e Andrea Monteleone, segretario regionale Sinalp. Moderatrice Maria Rita Bonetta, fidapina e referente del progetto “Zero Molestie”. Sarà sottoscritto un protocollo di intesa.

GIOVANNI BLANDA