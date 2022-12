Castrofilippo. Babbo Natale consegna i doni dell’amministrazione comunale a studenti ed anziani del paese

Giornata di festa per studenti ed anziani di Castrofilippo. Come tradizione vuole, Babbo Natale ha consegnato a tutti gli alunni delle scuole ed agli anziani del paese i doni dell’amministrazione comunale. La manifestazione si è svolta presso la palestra polivalente dove è stata realizzata la casetta di Santa Claus. Erano presenti il sindaco Franco Badalamenti, il vice sindaco Mariella Acquista, gli assessori Salvatore Alessi, Tatiana Pletto e Antonio Sedita. Il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Graci. Nel pomeriggio, gli anziani di Castrofilippo hanno ricevuto i doni direttamente a casa ed anche in questo caso la consegna è stata accompagnata da Babbo Natale. Presenti i volontari delle Giubbe Verdi che hanno collaborato all’iniziativa. “Questa- ha detto il sindaco di Castrofilippo Franco Badalamenti- è soltanto una delle tante iniziative che abbiamo organizzato per questo Natale. Siamo partiti come tradizione vuole- aggiunge pensando a bambini ed anziani del nostro paese così come abbiamo fatto ogni anno. Il momento certamente più bello è stato quello del ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia Covid 19 che non ci ha permesso di organizzare iniziative in presenza e vedere soprattutto i bambini gioiosi nel ritirare i pensierini realizzati dall’Amministrazione comunale”. “Abbiamo pensato subito agli anziani ed ai più piccoli – ha aggiunto l’assessore Salvatore Alessi- perché crediamo che proprio da loro si possa trasmettere la magia del Natale. Abbiamo tante altre iniziative che saranno portate avanti nei prossimi giorni. Intanto, – conclude Alessi- invito chi si reca a Castrofilippo a visitare il presepe e l’albero che è stato realizzato”.