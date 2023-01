Agrigento, altri 60 mila euro per la mensa scolastica

Il Comune di Agrigento, grazie alla sinergia tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e l’Assessorato alle Politiche Sociali,ha stanziato ulteriori 60.000,00 € a sostegno delle famiglie con bambini di età compresa nella fascia 3/6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia statale a tempo a pieno. Lo rendono noto i due Assessori di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo e Valeria Proto, il primo nell’esecutivo con la delega ai servizi sociali, la seconda all’istruzione.

“Siamo riusciti ad impinguare le somme per il contributo della mensa scolastica a.s. 2022/2023 e abbiamo destinato la somma di ulteriori 60.000,00 € stornati attraverso il fondo di solidarietà comunale”, dichiarano Vullo e Proto. “Già a dicembre 2022 il Comune era riuscito a garantire la copertura totale del pasto individuale per le famiglie rientranti nella I e II Fascia ISEE, adesso l’ulteriore somma consentirà la copertura totale delle spese sostenute dalle famiglie rientranti nella III fascia di reddito ISEE (da 4.000,01 a 7.000,00 euro) e la copertura parziale (in percentuale del 50%) per le altre classi di reddito fino a 12.000.00 euro di reddito ISEE (V fascia). Un obiettivo promesso alle famiglie e raggiunto grazie all’intenso lavoro svolto dai due assessorati e i rispettivi settori di competenza che sottolinea ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione Miccichè ai bisogni della città e dei cittadini. Le famiglie rientranti nelle fasce di reddito previste potranno fare richiesta presso gli Istituti Scolastici compilando l’apposita documentazione”, concludono gli Assessori Vullo e Proto.