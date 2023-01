Campobello di Licata, Incarico di esperto comunale in Affari tecnici e produttivi

Avviso per la selezione di esperto in Affari tecnici e produttivi. Con decreto sindacale, l’architetto Giovanna La Verde e’ incaricato in qualita’ di responsabile dei servizi Lavori pubblici, patrimonio, manutenzione, verde pubblico e parchi. L’incarico avra’ durata del mandato elettorale, vale a dire sino al 30 giugno del 2027, con apposito contratto. Il decreto sindacale e’ trasmesso al segretario generale ed ai responsabili del primo e quarto settore del Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda

