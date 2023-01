Calendario di incontri periodici con la Comunità degli studenti iscritti all’Università degli studi di Palermo

Il professor Francesco Cappello, neo prorettore UNIPA alla Vita Studentesca, ha programmato un calendario di incontri periodici con la Comunità degli studenti, inclusi i dottorandi e gli specializzandi, iscritti all’Università degli studi di Palermo.

“Facendo seguito a quanto concordato col magnifico rettore – dichiara il prorettore Francesco Cappello – questo calendario vuole rappresentare un primo segnale concreto di apertura e disponibilità verso gli studenti per ascoltare le loro esigenze e provare a intervenire laddove possibile. Ringrazio il presidente dell’ERSU, professor Giuseppe Di Miceli – continua il professor Francesco Cappello – per la preziosa disponibilità: l’ERSU è la casa del Diritto alla Studio e l’abbiamo ritenuta il luogo ideale per tenere questi incontri”.

Gli incontri si terranno presso la Sala Schembri dell’ERSU, sita all’interno della residenza universitaria “Santi Romano”, in viale Delle Scienze (edificio 1) a Palermo.

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 14.00 e alle ore 15.30, nei seguenti giorni:

GENNAIO: Martedì 17; FEBBRAIO: Martedì 7 e Martedì 28; MARZO: Martedì 21; APRILE: Martedì 4 e Giovedì 27; MAGGIO: Martedì 16 e Martedì 30; GIUGNO: Giovedì 15; LUGLIO: Martedì 4 e Giovedì 20; SETTEMBRE: Giovedì 7 e Giovedì 21; OTTOBRE: Martedì 3 e Giovedì 19; NOVEMBRE: Martedì 14 e Giovedì 30; DICEMBRE: Martedì 12.

Gli interessati possono, invece, inviare eventuali comunicazioni urgenti all’indirizzo prorettore.studenti@unipa.it