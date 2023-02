A Delia saranno realizzati nuovi loculi nel cimitero comunale

Approvato il progetto esecutivo. E’ questa la buona notizia diffusa dal sindaco Gianfilippo Bancheri.

“Si tratta di un’opera importante – ha detto – che amplia di fatto il nostro cimitero per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Una risposta che di fatto dimostra l’ impegno di questa amministrazione per la comunità>>.

I loculi che presto verranno costruiti, per un importo complessivo di €. 65.802,81, andranno ad aggiungersi ai 100 loculi realizzati in precedenza.

