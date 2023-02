Giustino Gatì annuncia la 7^ edizione della notte bianca a Campobello di Licata

Giustino Gatì, organizzatore delle precedenti edizioni e direttore artistico dell’estate campobellese per diversi anni, annuncia attraverso i social che sono iniziati i preparativi per la 7^ edizione della notte bianca 2023 a Campobello di Licata.

“Dopo anni di chiusure a causa del covid è giusto ritornare ad organizzare tale manifestazione” dichiara Giustino Gatì.

La notte bianca è un evento che vede la partecipazione di migliaia di persone lungo le vie del centro. Come negli anni passati, stiamo lavorando per preparare un programma ricco per tutte le fasce di età. Musica, cultura, arte e spazi dedicati ai più piccoli saranno protagonisti.

Cercheremo di coinvolgere le associazioni presenti sul territorio e tutti quei cittadini che vorranno dare un contributo per tale evento.

Rimanete aggiornati seguendo la nostra pagina “Notte bianca Campobello di Licata” su Instagram e Facebook.