Rinnovato il direttivo dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario A. Livatino”

I soci ordinari in seconda convocazione hanno provveduto a rinnovare il direttivo dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”. L’assemblea dei soci ordinari ha deciso di riconfermare all’unanimità gli uscenti professoressa Giusy Ferraro, dottoressa Valentina Garlandi, professore Riccardo La Vecchia e ragioniere Fabio Falcone, assieme al già presidente Giuseppe Palilla che è stato anche compagno di Liceo di Rosario Livatino, e all’avvocato Eleonora Mortellaro.

Il presidente uscente Palilla dopo aver ascoltato la relazione del Tesoriere-Economo Fabio Falcone ha esposto la propria relazione riepilogativa dell’attività svolta in questi tre anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-2019 ha ringraziato soci e componenti del direttivo che nel triennio l’hanno collaborato per il contributo dato. E’ seguito un lungo e sereno confronto tra la quasi totalità dei soci ordinari intervenuti sulle iniziative da svolgere nei prossimi anni e già sin da subito.E’ comunque intenzione del nuovo direttivo, che a breve provvederà all’elezione del presidente e all’attribuzione delle cariche di vice presidente, segretario e tesoriere, ricercare la più ampia collaborazione all’esterno dell’Associazione e del direttivo anche con l’attribuzione di incarichi mirati a particolari e specifiche attività.

A margine dell’Assemblea ordinaria sono state ricevute le nuove istanze di adesione che si aggiungono a quelle arrivare anche da altre zone dell’Italia. In ogni caso, previa domanda, è possibile associarsi in qualsiasi momento.Lo Statuto prevede infatti due figure di socio cioè Ordinario per quelli residenti sul territorio ed Aderente per quanti invece si trovano lontani da Canicattì. Prevista anche la figura del Socio Onorario.

Quest’anno ricorrerà il trentennale dell’anatema di San Giovanni Paolo II a Piano san Gregorio con sullo sfondo il Tempio della Concordia. Il grido del Sommo Pontefice dopo aver incontrato gli anziani genitori del giovane magistrato ucciso il 21 settembre 1990 fu profetico e segnò la futura elevazione agli Onori degli Altari del Magistrato. Sono già in corso le attività di organizzazione delle manifestazioni per questa ricorrenza e per quelle da svolgere a settembre ed ottobre 2023 sperando di avere accanto le più alte Istituzioni sia laiche che religiose.