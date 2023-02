Abito curvy da cerimonia: come scegliere quello perfetto per un matrimonio

La scelta del vestito nel caso di eventi quali matrimoni, celebrazioni religiose, cene di gala ecc. è sempre molto personale; che si tratti di completi da cerimonia, tailleur, abiti eleganti ecc. è necessario sentirsi sempre a proprio agio con sé stesse.

Di fondamentale importanza è la scelta di una marca che sia caratterizzata da charme ed eleganza, alta qualità dei tessuti e sartoriale in modo da venire incontro alle esigenze della donna con gusti raffinati e che predilige capi lussuosi e chic.

Una casa di moda italiana come quella di Marina Rinaldi è in grado di offrire tutto questo con la sua collezione Elegante dedicata alle donne curvy e orientata a occasioni speciali di vario tipo.

Un plus del brand è anche l’offerta di servizi di alta qualità che aiutano la donna nella scelta dell’abito da cerimonia: servizio di sartoria, accessorizing e personal stylist.

Matrimonio: consigli per scegliere l’abito giusto

Sono molti i fattori da tenere in considerazione quando si è invitate a un matrimonio; analizziamo i principali.

La stagione – Molti matrimoni vengono celebrati nella stagione primaverile o in quella estiva; in primavera si possono scegliere capi colorati dai colori pastello in tessuti raffinati; mentre in estate il ventaglio dei colori può essere molto più ampio arrivando a toni anche piuttosto accesi. Nelle stagioni più fredde ci si può orientare su colori più cupi come, per esempio, il blu scuro o il verde salvia.

Il ruolo – Fondamentale è interrogarsi sul proprio ruolo all’interno dell’evento; è ovvio che la madre o la testimone hanno un’importanza diversa rispetto a quella di una semplice invitata e, conseguentemente, questo si rifletterà sulla scelta dell’abito. Consigliabile optare per un look di classe e molto raffinato; da evitare, per esempio, uno smanicato o spalline sottili. Di solito, un tailleur da cerimonia è una scelta perfetta, sia che si opti per giacca e gonna sia che si scelga un completo con il pantalone.

Orario – Le cerimonie che si svolgono la mattina richiedono una certa sobrietà. Disco verde per quanto riguarda i colori pastello sia in primavera che in estate; sì ai colori polvere per quanto concerne le stagioni più fredde. Se la cerimonia si svolge nel pomeriggio o la sera, si può scegliere un look più sofisticato e prezioso; anche il nero è consentito; sì anche agli accessori più ricercati.

Tipo di cerimonia – Gli sposi possono aver scelto una cerimonia molto formale o, al contrario, più orientata alla semplicità. Per esempio, un matrimonio in una villa d’epoca richiede un’attenzione particolare all’esclusività dei capi; è opportuno scegliere un look particolarmente chic. Una cerimonia più informale richiede una scelta adatta allo specifico contesto in cui si svolge (spiaggia, agriturismo, fattoria ecc.).

Body shape – Nel caso della donna curvy è necessario optare per un brand che proponga capi eleganti e in grado di valorizzare al massimo le sue forme; può essere un completo giacca-pantalone oppure una blusa da abbinare a un pantalone a sigaretta ecc.