La rinnovata attenzione per il mondo sportswear trova il suo punto di riferimento nel negozio fisico e online. Il luogo giusto per sneakerheads e appassionati di moda.

La giovane azienda ha già conquistato oltre 20.000 clienti italiani e internazionali, grazie a uno spiccato senso di vicinanza con la sottocultura dei collezionisti di sneakers. A rendere Mister Reseller un punto di riferimento è proprio la passione condivisa: da un lato i collezionisti e gli appassionati, dall’altro il fondatore del sito e il suo team che si occupano quotidianamente di ricerca nel mondo dello sportswear. Così sia nelle sedi fisiche che online il negozio propone i modelli più iconici della storia della moda urban e le nuove edizioni limitate, collezioni speciali realizzate in collaborazione con designer e celebrities o modelli che celebrano un momento particolare nella storia dello sport.

Come le Olimpiadi di Parigi 2024, che prima ancora di iniziare hanno fatto parlare di sé anche per le innovazioni nel campo dell’equipaggiamento e degli accessori per gli atleti. Tra scarpe dalle performance straordinarie e modelli spray-on, le sneakers sono tornate protagoniste dei titoli di giornale e delle ricerche sul web, allargando il potenziale mercato di collezionisti a cui Mister Reseller si rivolge. Fondata nel 2020 da Marco Chiarenza per soddisfare la sete inestinguibile dei veri Sneakerheads, l’azienda è già pronta a mostrare ai suoi clienti le ultime novità.

All’intuito e alla passione del fondatore si accompagna un’intelligente campagna di marketing digitale che ha portato l’e-commerce www.mistereseller.com in cima alle pagine dei risultati sui motori di ricerca. La visibilità online, insieme al passaparola degli appassionati, ha permesso un aumento di fatturato del 1212% dalla nascita dello shop online. Oggi, anche grazie alla presenza di due punti vendita fisici aperti a Senigallia nel 2022 e a Cattolica nel 2023, Mister Reseller raggiunge i collezionisti sul territorio nazionale e oltre con una vasta selezione di Nike, Air Jordan, Adidas, Yeezy, New Balance, Ugg, Salomon, Asics, Converse, Supreme in edizione limitata.

Gli appassionati di sneakers, che si riconoscono in un gusto raffinato ed esclusivo per le sneakers in edizione limitata, trovano da Mister Reseller modelli storici e capsule collection appena arrivate sul mercato. Per questo, grazie al passaparola online, al lavoro di ottimizzazione del sito e di brand reputation, e alla condivisione di indirizzi e modelli sui social, i collezionisti sanno di potersi rivolgere al brand anche per le novità di questa annata sportiva. I grandi eventi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Parigi sono il catalizzatore per la nascita di nuovi fan delle scarpe da ginnastica da collezione e per la ricerca di nuovi modelli celebrativi.

L’e-commerce è considerato un rivenditore di fiducia per le sneakers in edizione limitata anche grazie alla cura e all’attenzione con cui gli accessori vengono trattati, come veri gioielli per gli appassionati di sportswear. La ricerca online del modello preferito è facile e intuitiva, con schede prodotto esaustivi e interessanti articoli di approfondimento. Una volta individuato il paio di scarpe perfetto, poi, basta ordinarlo per riceverlo direttamente a casa. La maggior parte delle spedizioni avviene in 48 ore e comprende garanzie e certificati di autenticità per rendere ancora più preziose le collezioni degli acquirenti.

