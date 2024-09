Miss Sicilia 2024 é Elena Dibattista 23 anni di Agrigento. Tennista professionista, ha partecipato a moltissimi tornei nazionali e internazionali. Grazie a questo sport ha ricevuto una borsa di studio totale in un università statunitense di divisione 1, che è la massima divisione. Si é appena laureata in questa università texana in management e marketing con lode. É stata eletta a Piazza Armerina (EN) e premiata da Miss Italia 2023 Francesca Bergesio. La serata é stata presentata da Antonello Consiglio e Chiara Esposito con Gloria Di Bella.