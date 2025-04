I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 27enne del posto ritenuto responsabile di porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. La misura, emessa dal Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica, trae origine dalle investigazioni avviate dai Carabinieri a seguito di una sparatoria avvenuta a Gela la scorsa estate.

In particolare, la notte del 28 luglio scorso, i Carabinieri di Gela erano intervenuti nei pressi di un’area di servizio, dove un 33enne era stato ferito con diversi colpi d’arma da fuoco rimanendo ferito agli arti inferiori. I militari, giunti sul posto, avevano rivenuto nelle vicinanze del luogo dell’evento una pistola calibro 22 con matricola abrasa, utilizzata per la sparatoria. Le successive indagini hanno consentito di accertare che il ferimento a colpi d’arma da fuoco era scaturito da una precedente rissa, avvenuta poco prima all’interno di una discoteca cittadina, che avrebbe visto coinvolti sia l’odierno arrestato che la vittima. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni, a carico dell’indagato sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai quali l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento restrittivo eseguito dai militari.