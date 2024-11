Tra i nomi più noti del design in gioielleria, quello di Elsa Peretti non può che svettare con particolare apprezzamento. Designer italiana elevata a fama mondiale, Peretti ha infatti lasciato un’impronta ben marcata nel mondo della gioielleria contemporanea grazie alla sua lunga collaborazione con Tiffany, per cui ha ideato delle creazioni davvero iconiche, in grado di rivoluzionare il concetto stesso di gioiello per trasformarlo in una vera e propria opera d’arte da indossare.

Elsa Peretti e Tiffany, un lungo rapporto di successo

Nata a Firenze, Peretti ha condotto i suoi studi a Roma e in Svizzera. Negli anni ’60 ha lavorato come modella e ha iniziato a creare i primi gioielli. Poi, il grande passo: nel 1974 la designer italiana inizia a collaborare con Tiffany, e la celebre maison di gioielli americana non tarda a considerarla come un punto di riferimento per rinnovare la propria gamma di gioielli.

Fin dall’inizio, infatti, il suo approccio ha portato una ventata di freschezza nel mondo della gioielleria di lusso, coniugando l’eleganza classica con un design moderno e minimalista, e creando gioielli diventati vere e proprie icone del marchio Tiffany.

Il successo dei modelli Tiffany ideati dalla designer italiana fu immediato e ancora oggi non è raro pensare ai gioielli della maison americana ricollegandone i fasti proprio al lavoro di Elsa Peretti.

I modelli e le collezioni di maggiore notorietà

Anche se è molto difficile individuare alcuni modelli preminenti rispetto agli altri, non facciamo certamente un torto a nessuno ricordando che tra le creazioni più celebri di Elsa Peretti per Tiffany c’è sicuramente il Bone Cuff, un bracciale dalla forma sinuosa che avvolge fino a diventare un tutt’uno con il proprio corpo.

Il gioiello è stato lanciato negli anni ’70 e rappresenta perfettamente l’approccio di Peretti alla gioielleria: forme organiche e naturali trasformate in oggetti di straordinaria bellezza. E così, il Bone Cuff è diventato un simbolo di eleganza e modernità, indossato da celebrity e appassionati di design in tutto il mondo.

Non occorre però essere una VIP per aggiudicarsi un modello di questo tipo. Chi preferisce può infatti acquistarlo nella maggior parte delle gioiellerie che hanno i prodotti Tiffany, mentre chi vuole risparmiare può acquistare i gioielli Tiffany nell’opzione più economica, ricorrendo ai modelli usati o ricondizionati che possono essere acquistati in negozi specializzati, anche online.

Tra gli altri modelli più rappresentativi della collezione Peretti per Tiffany abbiamo poi l’Open Heart, un’efficace interpretazione del simbolo dell’amore che ha conquistato il pubblico con la sua forma pulita e minimalista. L’Open Heart è oggi disponibile in diverse dimensioni e materiali, dal classico argento sterling all’oro e al platino, divenendo uno dei pezzi più riconoscibili e amati della collezione Tiffany.

Non possiamo poi non accennare alla collezione Diamonds by the Yard, che rappresenta un’altra innovazione di Peretti nel mondo della gioielleria. La linea è infatti caratterizzata da delicati diamanti incastonati su catene sottili, che ha reso i gioielli con diamanti più accessibili e portabili nel quotidiano. L’idea di Peretti era quella di creare pezzi che potessero essere indossati tutti i giorni, non solo in occasioni speciali, rivoluzionando così il concetto di gioiello prezioso e declinandolo in modo più versatile.

Collezionare i gioielli Tiffany by Peretti

Con queste caratteristiche, è facile pensare ai gioielli Tiffany by Peretti come a un simbolo di pregio da indossare nelle occasioni più speciali, come un grande evento o una ricorrenza nella quale si vuole dare il meglio di sé.

Tuttavia, è anche utile ricordare che i gioielli Elsa Peretti per Tiffany possono costituire altresì un investimento economico che può rivalutarsi nel tempo, opere d’arte che hanno un valore storico destinato a crescere con il passare degli anni.

Ciò premesso, è lecito condividere come collezionare gioielli Elsa Peretti per Tiffany significa investire in un pezzo di storia del design: molti dei pezzi vintage appartenenti agli anni ’70 e ’80 sono particolarmente ricercati per la loro autenticità e per il loro legame con un periodo di grande innovazione nel campo della gioielleria, ma anche i modelli più recenti hanno dimostrato di essere in grado di apprezzarsi rapidamente.

Per chi desidera iniziare una collezione di gioielli Elsa Peretti per Tiffany, è sicuramente suggeribile partire dai modelli più conosciuti, che sono più apprezzati anche dai non appassionati di design, accertandosi sempre dell’autenticità e alla provenienza dei modelli. È in particolar modo importante assicurarsi che i gioielli Elsa Peretti per Tiffany che si ha intenzione di acquistare siano sempre accompagnati da certificati di autenticità e da idonee garanzie rilasciate dal venditore: meglio acquistare dunque da operatori specializzati e professionali, mettendosi al riparo dal rischio di truffe e acquisti incauti da presunti esperti privati.