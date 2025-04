Nuova raccolta di sangue, a Campobello di Licata, promossa dall’Avis – Associazione volontari italiani del sangue. Sono state acquisite 19 sacche di sangue, 1 pre-donazione (idoneità a donare sangue) e 2 controlli sanitari. Le donazioni si sono tenute – come al solito – presso la sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, nei pressi della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe. In precedenza guadagnate 19 sacche di sangue, operati 2 controlli sanitari e acquisite tre pre-donazioni (idoneità a donare sangue). Il 7 aprile raccolta straordinaria, alle ore 17.

Giovanni Blanda