C’è anche Favara tra i 68 Comuni “Plastic Free 2023” che saranno premiati a Bologna il prossimo 11 marzo dall’associazione che si occupa di promuovere il rispetto della natura e ridurre il consumo della plastica.

Le amministrazioni riceveranno il riconoscimento per essersi “distinte per il proprio impegno verso l’ambiente” rispetto a cinque criteri: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l’associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente.

Proprio in tal senso l’Amministrazione ha provveduto a rinnovare la convenzione (gratuita) con Plastic Free per la promozione di iniziative di tutela ambientale anche per il 2023.

“Siamo certamente soddisfatti – commentano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo – perché si tratta di un riconoscimento che ci incoraggia rispetto ad un percorso lungo e complesso che stiamo conducendo dal nostro insediamento. La collaborazione di Plastic Free è importante perché una città più pulita è un risultato che si può ottenere solamente grazie ad un lavoro comune”.