Ricomincia da Enna il Campionato di Calcio a 5 Paralimpico atleti pronti all’esordio stagionale

Riparte da Enna la stagione 2023 per quanto riguarda il campionato Regionale di Calcio a 5 paralimpico per gli atleti della Pro Sport Ravanusa,

dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, i ragazzi del sodalizio ravanusano sono pronti all’esordio stagionale per ben figurare, i ragazzi inoltre sono reduci della partecipazione alla manifestazione di Calcio Inclusivo disputato a Palma Montechiario a cura della FIGC la settimana scorsa.

Appuntamento Sabato prossimo 11 Marzo presso l’impianto sportivo di Enna Bassa con inizio delle gare alle ore 10:00, come sempre a noi non resta che augurare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi.