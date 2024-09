Nasce a Ravanusa la società sportiva dilettantistica Saraceno – Don Bosco. Militerà nel campionato di Terza categoria. “”L’Amministrazione comunale – si legge in una nota diffusa dal sindaco – ha accolto l’iniziativa con il favore di chi ha la consapevolezza che la pratica dello sport serve a ristorare sia il corpo che l’anima e che è strumento di crescita educativa e sociale””. “”Lo sport – recita ancora la nota – come occasione di aggregazione e come volano per la crescita sociale e culturale della nostra comunità. Facciamo gli auguri alla squadra e al Presidente Lillo Avarello di una serie infinita di successi””.

Giovanni Blanda