Ai nastri di partenza del 18° Rally del Sosio, in programma domenica 6 aprile nel comprensorio della provincia di Palermo, al confine con quella di Agrigento, è già pronto lo storico equipaggio Red Devil–Spirio G. con la loro Renault 5 GT Turbo, iscritta nel IV° raggruppamento delle Auto Storiche.

Gli stessi che portano in gara i colori di Agrigento Medical Center di GVM Care & Research, Gruppo ospedaliero italiano, protagonisti in passato di brillanti prestazioni, puntano ora a un piazzamento di rilievo nella classifica assoluta, con l’obiettivo di raccogliere punti preziosi per il Campionato Siciliano Rally e il Trofeo di Zona.

Il noto equipaggio, già vincitore in passato di titoli di classe sia con vetture Moderne che Storiche – e autore anche di alcune vittorie assolute – è composto dal noto driver agrigentino, con oltre cento gare all’attivo, e dall’esperto copilota Giuseppe Spirio, veterano della specialità.

Con grande determinazione, i due cercheranno di conquistare il massimo risultato possibile, in vista del prossimo impegno di maggio: la leggendaria Targa Florio, la gara automobilistica più antica del mondo.