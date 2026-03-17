Torna anche quest’anno a Naro l’iniziativa “Sport Oltre le Frontiere”, promossa nell’ambito della Settimana di Azione contro il Razzismo (promossa dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). L’evento, giunto alla nuova edizione 2026, si svolgerà da giovedì 19 a sabato 21 marzo alla Palestra Comunale di via Matteotti e vedrà il coinvolgimento attivo di numerose realtà del territorio.

Il programma:

Giovedì 19 marzo ore 16:00

Torneo di Calcio Balilla e Torneo di Tennis Tavolo

Venerdì 20 marzo ore 16:00

Triangolare di Calcio a 5

Sabato 21 marzo ore 16:00

Circuito CrossGym

Sabato 21 marzo ore 18:00

Premiazione finale con consegna dei trofei

L’iniziativa è organizzata da un’ampia rete di associazioni e istituzioni: ACSI Comitato Provinciale di Agrigento, ASD Pro Sport Ravanusa, Associazione Sportiva Dilettantistica Rette Parallele, Cooperativa Sociale Estìa, La Fulgentissima e Cooperativa La Grande Famiglia , con il patrocinio del Comune di Naro.

«Lo sport come strumento di incontro, di superamento delle barriere e di lotta a ogni forma di discriminazione»: questo il messaggio forte che anima l’evento, in perfetta continuità con l’edizione 2025 del progetto “Digital Sport: Connessi Oltre le Frontiere”. Lo scorso anno la manifestazione – sempre nell’ambito della Settimana contro il Razzismo – aveva registrato una grandissima partecipazione di ragazzi italiani e stranieri (50% ciascuno), con tornei misti, workshop e la bellissima “Equality Walk”, la camminata per l’inclusione che aveva chiuso l’iniziativa con entusiasmo e commozione.

Anche quest’anno l’obiettivo è lo stesso: usare lo sport (calcio balilla, tennis tavolo, calcio a 5 e crossgym) per costruire ponti, favorire l’incontro tra culture diverse e mandare un segnale chiaro di rifiuto del razzismo e di promozione dell’inclusione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 334 1759552 (Irene).

𝙄𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚: l’ingresso nella struttura è consentito esclusivamente a partecipanti ai tornei, tesserati, accompagnatori, organizzatori e operatori sportivi. L’evento non è aperto al pubblico.