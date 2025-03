Ancona. Esordio “tricolore” ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera e invernali di lanci, in programma oggi e domani ad Ancona per gli atleti Maurilio Vaccaro, categoria F55 e Giuseppe Averna categoria F34.

Gli atleti, tesserati per la Pro Sport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca, sono iscritti a tre gare: peso, giavellotto e disco. Per Maurilio Vaccaro, si tratta ancora una volta di una “sfida” sempre in prima linea a promuovere lo Sport Paralimpico.

Discordo a parte per Giuseppe Averna, la sua storia è destinata a diventare simbolo di resilienza, ma soprattutto un esempio di chi affronta la vita sempre a testa alta, pronta a combattere le avversità della stessa anche con un sorriso e senza mai arrendersi. Giuseppe Averna per decenni ha “imperversato” nelle gare su strada regionali e non, diventando tra i più fprti atleti della sua categoria e conosciutissimo nel mondo amatoriale.

Oggi, Giuseppe, si ritrova a “combattere” con la sclerosi laterale amiotrofica, malattia degenerativa che lui stesso chiama “la bastarda”. Una sfida che oggi segnerà il primo (si spera di tanti) punti a favore per Giuseppe Averna. E i risultati del campo, saranno solo un gustoso dettaglio da aggiungere a questa sfida

(Fonte Siciliarunning)