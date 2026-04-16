In tempi record l’Asp di Agrigento ha riparato l’ascensore che si trova all’interno della Casa di Comunità al poliambulatorio di via Pietro Micca a Canicattì. Nei giorni scorsi, il quotidiano La Sicilia aveva raccolto le lamentele di chi non poteva accedere agli ambulatori che si trovano al primo piano della struttura perchè da circa un mese l’ascensore era guasto. Malcontenti che erano stati rilanciati anche dal nostro giornale on line. Si tratta soprattutto di pazienti anziani e gente che non ha la possibilità di deambulare. Il problema era stato più volte sollecitato anche dal direttore del distretto il dottor Giuseppe Infurchia. Finalmente è arrivata la soluzione.
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