Il Comune informa la cittadinanza che sono sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il contributo regionale annuo di euro 3.000, per sostenere i nuclei familiari nel pagamento dell’affitto.

Possono presentare richiesta i nuclei familiari che possiedono tutti i seguenti requisiti:

almeno 3 componenti nel nucleo familiare,

Isee con superiore a euro 10.000 in corso di validità basato sui redditi dell’anno 2024,

residenza in Sicilia da almeno 2 anni,

contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, salvo opzione della cedolare secca.

Importo del contributo:

3.000 euro annuo,

In piu’ euro 200 per ogni figlio oltre il primo.

Istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune entro il 31 luglio prossimo.

Documenti richiesti:

documento d’identità in corso di validità

(per cittadini extra Unione Europea) permesso di soggiorno,

attestazione Isee valida,

contratto di affitto registrato,

ricevute di pagamento annuale dell’imposta di registro.

Le domande saranno sottoposte a verifica e inserite in una graduatoria regionale. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociali il martedì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 13.

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