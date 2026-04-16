Il prossimo 17 aprile, negli spazi del MAXXI di Roma, Guardiani di Nuvole sarà tra i cortometraggi protagonisti della 16ª edizione de Lo Spiraglio – Filmfestival della Salute Mentale, uno degli appuntamenti più autorevoli del panorama italiano dedicato al rapporto tra cinema, emozioni e salute mentale.

Il festival, che quest’anno vedrà anche la presenza di Rocco Papaleo, insignito del Premio Lo Spiraglio 2026, conferma il valore culturale di una manifestazione capace di riunire cinema d’autore, riflessione sociale e grandi nomi dello spettacolo.

In questo contesto si inserisce Guardiani di Nuvole, il cortometraggio diretto da Daniele Cannata, promosso dal Gruppo Cappadona, nato da un’idea di Francesco Puccio e realizzato con la partecipazione degli ospiti della comunità terapeutica ANTARES di Modica.

A firmarne le musiche è il pedagogista clinico Armando Cacciato.

Autore, cantautore e fondatore di Circuiti Sonori, che torna a lavorare sul dialogo tra suono e immagine. Accanto a lui, negli arrangiamenti, c’è ancora una volta Pierangelo Carvello, collaboratore fidato di lungo corso e presenza costante nella costruzione del suo universo sonoro.

Più che una semplice colonna sonora, quella di Guardiani di Nuvole è una scrittura musicale che accompagna il respiro emotivo del film: sospensioni, attese e piccoli movimenti interiori diventano paesaggio, avvolgendo il racconto dello stesso Cannata, che interpreta una poesia di Ignazio Buttitta.

La selezione romana arriva in un momento creativo particolarmente vivo per Cacciato, reduce dal singolo “Tutto deve andare”, mentre è già prevista una nuova uscita estiva, destinata ad aprire un ulteriore capitolo del suo percorso artistico.

Per l’autore siciliano, il cinema continua così a rappresentare uno spazio naturale in cui la musica non commenta soltanto, ma abita le immagini.