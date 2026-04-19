Provvedimento (determina ) del settore Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata.
Lavori di adeguamento sismico della scuola “San Giovanni Bosco””.
Determinata la liquidazione degli oneri di conferimento in discarica a favore della Societa’ “”Mega srl””, per euro 26.111,90 , iva inclusa. Le spese e le commissioni bancarie relative all’atto di liquidazione, sono a carico del Comune.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, liquidati 26.111 euro per lo smaltimento dei rifiuti dell’adeguamento sismico della scuola San Giovanni Bosco
Provvedimento (determina ) del settore Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata.