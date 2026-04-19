Area comunale dei Lavori pubblici. Determinazione a contrarre e affidamento diretto dell’incarico per il collaudo tecnico-strutturale e amministrativo, in corso d’opera, dei lavori di ricostruzione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente per il restauro di un asilo nido in via Hemingway ( periferia sud-ovest dell’abitato), per euro 5.966,84. L’incarico comunale e’ stato affidato all’ingegnere Gioacchino Portelli.

Giovanni Blanda