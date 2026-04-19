Home Cronaca Castrofilippo Castrofilippo, tutto pronto per Vini & Flora 2026 (Video) CronacaCastrofilippo Castrofilippo, tutto pronto per Vini & Flora 2026 (Video) Di Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 Tutto pronto a Castrofilippo per la terza edizione di Vini & Flora 2026. La manifestazione si terrà il 24 e il 26 aprile prossimi in piazza sant’Antonio. I particolari in quest’intervista con Filippo Brucculeri, uno degli organizzatori. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Campobelo di Licata, affidato il collaudo per il restauro dell’asilo nido di via Hemingway Raffadali celebra il 1º maggio con il concerto di Giusy Ferreri Campobello di Licata, liquidati 26.111 euro per lo smaltimento dei rifiuti dell’adeguamento sismico della scuola San Giovanni Bosco Spedizione punitiva, macellaio aggredito con sega e mazza: due arresti Sventata la truffa del “finto carabiniere” arrestata una coppia Carenze igienico-sanitarie, sospese due paninerie ambulanti a San Leone Ultime Notizie Campobelo di Licata, affidato il collaudo per il restauro dell’asilo nido di via Hemingway Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 Area comunale dei Lavori pubblici. Determinazione a contrarre e affidamento diretto dell'incarico per il collaudo tecnico-strutturale e amministrativo, in... Raffadali celebra il 1º maggio con il concerto di Giusy Ferreri Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 Raffadali si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un ricco programma di eventi che coinvolgerà cittadini e visitatori nelle giornate di giovedì... Campobello di Licata, liquidati 26.111 euro per lo smaltimento dei rifiuti dell’adeguamento sismico della... Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 Provvedimento (determina ) del settore Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata. Lavori di adeguamento sismico della scuola "San Giovanni Bosco"". Determinata la liquidazione ... Spedizione punitiva, macellaio aggredito con sega e mazza: due arresti Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 Una vera e propria spedizione punitiva ai danni di un macellaio a Porto Empedocle. Gli agenti del commissariato Frontiera hanno arrestato due empedoclini ... Sventata la truffa del “finto carabiniere” arrestata una coppia Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato in flagranza un uomo e una donna, entrambi residenti a Siracusa, per il reato di tentata... Carenze igienico-sanitarie, sospese due paninerie ambulanti a San Leone Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 8Nell’ambito del costante rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, sono stati ulteriormente intensificati... Raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata Redazione Canicatti Web Notizie - 19 Aprile 2026 Raccolta di sangue dell’Avis, domenica 19 aprile, a Campobello di Licata. La donazione si terra' - come sempre - nei locali ...