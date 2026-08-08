In memoria di Francesco Guccini. Campobello di Licata lo ricorda. Sabato sera, 9 agosto, presso “”Il Covo degli artisti””.
Il ricordo:
“”Se ne é andato il “”Maestrone”, se ne é andato un amico, un fratello, un padre.
Uno degli ultimi intellettuali di quel tipo lì.
Non possiamo non celebrarlo in qualche modo. Informalmente, tra amici, tra compagni, tra artisti e tra “”Gucciniani”” ci troveremo al Covo degli Artisti per salutare Francesco anche da Campobello di Licata nel modo che più gli apparteneva: stando insieme ragionando sulle parole””
GIOVANNI BLANDA