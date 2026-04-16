All’Vinitaly 2026 l’Istituto Agrario “Galileo Galilei” di Canicattì ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Enologico Nazionale degli Istituti Agrari d’Italia nella categoria Vini Bianchi Tranquilli DOC e DOCG.

Il vino premiato è il Sicilia DOC Grillo “Convivium” 2025, che ha ottenuto un punteggio di 88,13/100, superando 101 vini in gara provenienti da 32 scuole di 15 regioni.

Oltre al titolo, gli studenti hanno vinto una borsa di studio presso le Cantine Cotarella per formarsi con il famoso enologo Riccardo Cotarella.

Il ministro Francesco Lollobrigida, presente alla premiazione insieme al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, ha rivolto complimenti agli studenti, sottolineando il loro ruolo nel portare avanti l’eccellenza enologica italiana.

Un grande riconoscimento per Canicattì e per la Sicilia che conferma la qualità e l’innovazione del settore agrario del territorio agrigentino.