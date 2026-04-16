Campobello di Licata la Fidapa è solidarieta’

Progetto “Ti dono il sorriso”.

Donazione di capelli, parrucche e turbanti.

La Fidapa Ravanusa-Campobello di Licata aderisce al progetto “Ti dono il sorriso”, nato dalla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Lions International Distretto 108 Yb Sicilia e la Fidapa BPW Italy – Distretto Sicilia.

La Presidente, ins. Giuseppina Ciotta e la Past Presidente ins. Maria Rita Bonetta, il Consiglio Direttivo e le socie tutte, esprimono “un sentito e caloroso ringraziamento a una giovane donna che ha dimostrato grande sensibilità e generosità aderendo a questa importante e lodevole iniziativa””.

Il commento: “”Un gesto concreto che contribuirà a rendere meno doloroso il percorso di malattia oncologica per tutte le donne che stanno affrontando un momento difficile della propria vita.

Un piccolo grande dono che fa davvero la differenza””.

giovanni blanda