La squadra di Conte ha la meglio su quella di Palladino nel pomeriggio di domenica 9 marzo, gara valida per la 28^ giornata di Serie A

Vittoria veramente pesante per il Napoli, che allo Stadio Diego Armando Maradona regala una vera e propria prova di forza contro una squadra tosta come la Fiorentina. La squadra di Conte si impone dunque per 2-1 con merito nel pomeriggio di domenica 9 marzo, gara valida per la 28^ giornata di Serie A.

I partenopei continuano ad inseguire il sogno scudetto da vicino, mentre invece la Viola deve fare i conti con una battuta d’arresto che rischia di pesare molto nel morale e nella classifica. In ogni caso, i pronostici fatti su rscommesse.com sono stati rispettati in termini di punteggio.

Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1: il racconto del match

Il Napoli comincia subito forte, deciso a dimostrare chi è la squadra di casa. La prima grande occasione è per Raspadori, che davanti a De Gea però non riesce a superarlo calciando centralmente. Dopo poco arriva il vantaggio partenopeo: serpentina di McTominay sulla sinistra, il suo tiro viene deviato centralmente dal portiere spagnolo e sulla respinta è reattivo Lukaku a spingere dentro il pallone. Nel corso del primo tempo, Kean non concretizza l’unica buona occasione, ma dall’altra parte gli ospiti rischiano tantissimo: prima il sinistro di Spinazzola ad incrociare deviato in angolo dal portiere, poi la traversa di Di Lorenzo.

Il Napoli ricomincia poi la ripresa come aveva finito il primo tempo e ben presto trova il meritato raddoppio: azione bellissima di Lukaku e Raspadori, con il belga che serve il numero 81 sul taglio, il quale stavolta davanti a De Gea non può sbagliare col sinistro. Prova a riaprire la partita Gudmundsson con un gran destro dal limite dell’area dopo il bellissimo servizio di Kean, ma non c’è più niente da fare. Il Napoli regge e mantiene il vantaggio, chiudendo per 2-1.

Il Napoli insegue l’Inter a -1, Fiorentina scavalcata dalla Roma

Continua a vincere il Napoli che non vuole mollare la corsa scudetto. La squadra di Conte raggiunge dunque quota 60 punti e si trova al 2^ posto in classifica dopo le prime 28 partite del massimo campionato italiano, a -1 dall’Inter e a +2 sull’Atalanta. E il prossimo weekend a Bergamo c’è lo scontro diretto fra le due squadre nerazzurre, pertanto i partenopei hanno la grande chance di rosicchiare punti ad almeno una delle due dirette concorrenti.

Più indietro invece la Fiorentina, che perde punti importanti con quasi tutte le inseguitrici. La Viola si trova a questo punto a quota 45 punti e all’8^ posto in classifica. La Roma infatti ha vinto e l’ha scavalcata ed ora si trova settima a +1, il Bologna sesto tenta la fuga a +5 e dietro si avvicina anche il Milan nono a -1. L’obiettivo minimo della squadra di Palladino sarebbe la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.