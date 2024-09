Liliana Scibetta ha vinto la mezza maratona città di Licata, gara Nazionale inserita nel calendario Bronze della FIDAL.

L’atleta tesserata per la Pro Sport Ravanusa ha dominato la gara andando subito in testa impostando un ritmo sostenuto dal primo all’ultimo metro, più staccate Fabiana Pia Leonardi della società Team Ingargiola di Mazara del Vallo ed al seguire Valentina Catania della società Sport Club Running, in campo maschile si è imposto Michele Galfano della Marsala doc.

La manifestazione organizzata dall’atletica Licata si è svolta sulla tradizionale distanza dei 21,075 metri, abbracciando le parti più belle del centro storico di Licata, alla partenza si sono presentati in 400 colorando la città con un fiume di atleti.