È stata una veglia di preghiera partecipata e sentita quella che si è tenuta, ieri sera, nella chiesa santa Chiara per i feriti dell’incidente sul lavoro della settimana scorsa a Camastra.

Il momento, guidato dall’Istituto Santa Famiglia, ha visto la presenza di parenti, amici, colleghi, conoscenti e semplici cittadini che hanno voluto stringersi alla famiglia di Angelo e Diego Sanfilippo, padre e figlio rimasti coinvolti, insieme a Biagio, altro dipendente della ditta, nella caduta del cestello mentre stavano compiendo dei lavori di ristrutturazione edile in un’abitazione privata a Camastra.

Il parroco don Giuseppe Maniscalco ha affidato al Signore i tre feriti e tutti gli ammalati affinché possano ritrovare la guarigione e la serenità. Nel corso della veglia il sacerdote ha pregato anche per il Papa dopo le accuse del presidente degli Usa, Donald Trump, e per la pace nel mondo.

Valentina Garlandi