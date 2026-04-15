Dopo la tappa di Pezzalunga (frazione di Acerra, in Campania), il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, promosso dai Missionari Vincenziani d’Italia, arriva in provincia di Agrigento. La sacra effigie sosterà nell’Unità Pastorale Sacra Famiglia di Naro (Chiesa Madre, Sant’Agostino e San Francesco) da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026.

Si tratta di una delle iniziative di evangelizzazione itinerante più significative del mondo vincenziano, nata l’11 novembre 2020 in Vaticano con la benedizione di Papa Francesco in occasione del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Il percorso guarda già al bicentenario del 27 novembre 2030.

Don Giuseppe Scozzari, parroco dell’Unità Pastorale di Naro, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo della Madonna Pellegrina:

«Ritengo che esperienze missionarie come quella della “Tre Giorni con Maria” infondano nuova vitalità ed energia alle comunità ecclesiali dove giungono. I missionari portano Maria Pellegrina e con essa condividono il bene più prezioso: le testimonianze e l’esperienza di vita. Accogliere questa missione è per me una possibilità di raccogliere i frutti di un’esperienza già vissuta con l’orizzonte rivolto al futuro, nel quale vorrei realizzare una vera e propria missione popolare con i missionari vincenziani».

Un programma intenso tra preghiera, catechesi e incontri

Il ricco programma prevede momenti di preghiera, catechesi, adorazione eucaristica e visite significative:

Giovedì 16 aprile

Ore 18:00 – Piazza Marconi (Santa Marigè): Accoglienza dell’effige e processione verso la Chiesa di San Francesco

Ore 19:00 – Santa Messa presieduta dal Vicario Generale

Ore 21:00 – Adorazione Eucaristica “A TU x Tu con Dio sotto lo sguardo di Maria”

Venerdì 17 aprile

Ore 9:00 – Lodi mattutine a San Francesco

Ore 9:45-10:45 – Incontro con gli studenti dell’Istituto “Federico II”

Ore 11:15-12:30 – Incontro con la Scuola “Sant’Agostino”

Ore 12:45 – Visita al Comando dei Carabinieri

Ore 15:30 – Apertura chiesa di San Francesco

Ore 16:00 – Catechismo con i bambini della scuola elementare

Ore 17:00 – Incontro con il Volontariato Vincenziano

Ore 18:00 – Santo Rosario

Ore 18:30 – Santa Messa

Ore 19:30 – Incontro con il gruppo giovani

Ore 20:30 – Catechesi aperta a tutti

Sabato 18 aprile

Ore 9:00 – Lodi mattutine

Ore 9:45 – Incontro con gli ospiti della RSA San Calogero

Ore 11:00 – Incontro con le comunità “Grande Famiglia” ed “Estìa”

Ore 15:30 – Chiesa Santa Caterina: Venerazione silenziosa della Madonna

Ore 17:00-18:00 – Catechesi per i collaboratori parrocchiali

Ore 18:00 – Processione (tratto Santa Caterina – San Francesco)

Ore 18:30 – Santa Messa e Rappresentazione sacra “¡ContemplAttivi – La promessa che non si rompe – Caterina Labouré”

Domenica 19 aprile

Ore 9:00 e ore 11:00 – Santa Messa a San Francesco

Ore 15:30 – Apertura chiesa di San Francesco

Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica conclusiva

Durante tutte le messe saranno distribuite le Medaglie Miracolose. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

Un messaggio di speranza e di grazia

Padre Mario Sirica CM, responsabile della Commissione delle iniziative di evangelizzazione itinerante, sottolinea il valore di queste missioni:

«È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano».