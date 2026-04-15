Dopo un percorso di otto incontri, si è concluso il Corso Base di Formazione per il Volontariato Sociale e Sanitario promosso dall’associazione Avulss di Canicattì. A chiusura del corso, i partecipanti si sono riuniti in assemblea per eleggere il nuovo direttivo della sede locale. L’incontro si è svolto alla presenza della presidente della sede di Sciacca, Maricetta Venezia, e della presidente della sede di Agrigento, Liliana Palumbo Piccionello. Dopo la lettura dello Statuto dell’associazione e un momento di confronto tra i soci, si è proceduto alle votazioni. Questo l’esito: Presidente: Mariella Giorgio , Vicepresidente: Franca Radduso, Segretario: Dino Fazio , Amministratore: Luciano Canicattì . Responsabile Culturale: Don Gioacchino Scimè. Il nuovo direttivo guiderà l’Avulss di Canicattì nel suo impegno di servizio verso i più fragili, nello spirito di solidarietà e gratuità che caratterizza il volontariato socio-sanitario.