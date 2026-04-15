

Finita la conferenza stampa del Comitato Trasportatori Siciliani oggi al porto di Catania. Abbiamo voluto evidenziare che il fermo non è contro le GDO nè contro l’ortofrutta, semplicemente non possiamo lavorare in perdita. Abbiamo ufficialmente ringraziato la Regione Siciliana per il contributo che ci ha offerto, circa 25 milioni, da dividere con agricoltori e pescatori, ma non risolve il nostro problema. Ê necessario l’intervento del Ministro Salvini convocandoci e facendo propria la nostra richiesta di utilizzare gli introiti ets – circa 500 milioni di euro – per abbattere il costo delle tariffe di imbarco. Abbiamo ribadito che non ci saranno blocchi stradali o presidi e che il trasporto di beni essenziali continua senza problemi. Rimarremo fermi nei nostri piazzali e non movimenteremo i nostri semirimorchi in entrata e in uscita dai porti fino a quando non saremo ricevuti dal Governo e non ci avranno dato precise garanzie.