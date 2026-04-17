Il movimento politico Evoluzione e Libertà prosegue il suo percorso di crescita e di radicamento sul territorio e inaugurando una nuova sede a Palermo, in Via Napoli 84, proprio nel cuore della città. In occasione dell’apertura, è stata annunciata anche la nomina di Gaetano Turrisi a nuovo coordinatore regionale per la Sicilia. L’inaugurazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente Nazionale Mirko Greco e del Segretario Nazionale Giuseppe Basile. Questo passo fondamentale conferma la volontà del partito di potenziare la propria presenza sul territorio e di porsi come interlocutore diretto per i cittadini. L’evento è stato un importante momento di incontro, confronto e partecipazione, segnando uﬃcialmente così l’avvio di una nuova fase operativa nell’isola. La sede di Via Napoli diventerà pertanto un punto di riferimento per sostenitori, attivisti e per chiunque desideri contribuire attivamente al progetto di Evoluzione e Libertà.