Determina dirigenziale del settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata.
Report sulla riscossione dei proventi relativi alla Carta di identità elettronica, da 16 a 31 marzo.
Questi tutti i dati raccolti: accertamento di entrata: 24 mila euro; riscossioni precedenti: euro 8.847,21; riscossioni con atto odierno: euro
3.782, 88; residui da conservare: euro 11.369, 91.
Il documento comunale e’ depositato nell’Ufficio Finanziario, guidato da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, responsabile del settore Affari Finanziari.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, i proventi relativi alla Carta di identità elettronica
Determina dirigenziale del settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata.