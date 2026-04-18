Quattro furti di auto e moto commessi in pochi giorni nell’agrigentino ed in particolare nel capoluogo a Favara, Canicattì e Sciacca. A presentare denuncia alle forze dell’ordine i proprietari. A Favara, ignoti hanno rubato una Fiat 500 L. A Canicattì, è stata rubata una Opel Corsa di un cinquantenne libero professionista. Un furgone è stato portato via a Sciacca. Ad Agrigento, infine è stato rubato un ciclomotore Piaggio Liberty di una ragazza nel popoloso quartiere di Monserrato, Indagini in corso da parte di carabinieri e polizia.
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