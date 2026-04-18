Torna la raccolta di indumenti usati, la seconda del mese di aprile, sabato 18, a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nella zona circoscritta tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e via Madre Teresa di Calcutta, nei pressi della “” Casetta dell’acqua”. Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti. E’ un’iniziativa dell’ Amministrazione comunale.

giovanni blanda